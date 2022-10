NBA

Basket : Parker, Batum... Ces Français qui ont fait leur trou en NBA

Publié le 19 octobre 2022 à 12h35

Hugo Chirossel

Alors que Victor Wembanyama est déjà annoncé comme une future star de la NBA, peu de joueurs français ont réussi à faire leur place dans la ligue. Actuellement, Evan Fournier, Rudy Gobert et Nicolas Batum s’y sont imposés, tout comme Tony Parker et Boris Diaw avant eux.

Les places sont chères en NBA, encore plus quand on ne vient pas du sol nord-américain. Dans l’histoire, peu de joueurs français ont réussi à réellement s’y imposer et à réaliser de longues carrières. Tony Parker a sans aucun doute ouvert la voie à ses compatriotes. Drafté en 2001, il a disputé 1 480 matchs en NBA, principalement sous le maillot des Spurs, avant de faire une dernière année du côté des Hornets, lors de la saison 2018-2019. Il a remporté quatre bagues de champions avec San Antonio et a également été sélectionné à six reprises pour le All-Star Game.

Diaw après Parker

Deux ans après Tony Parker, Boris Diaw a fait son arrivée en NBA. 21e choix d’Atlanta lors de la draft 2003, c’est aux Suns qu’il exprimera tout son potentiel, étant même élu MIP (Most Improved Player) en 2006. Après un passage à Charlotte, il rejoint finalement les Spurs en 2011, avec qui il remportera son seul et unique titre NBA en 2014. Au cumulé, Babac aura disputé 1 183 matchs dans la ligue, avant de la quitter en 2017.

Batum, troisième français le plus capé

Après eux, des joueurs un peu moins connus du grand public ont également réussi à avoir de longues carrières en NBA. En 2005, deux Français ont fait leur arrivée, Ian Mahinmi, 28e choix de San Antonio, et Ronny Turiaf, drafté à 37e place par les Lakers. Le premier effectuera finalement ses débuts en 2007 et disputera 685 matchs, glanant un titre avec Dallas en 2011. Le second a participé à 520 rencontres en NBA et a également été sacré champion, en 2012 avec le Heat, avant de mettre un terme à sa carrière en 2015. Trois ans après eux, Nicolas Batum est sélectionné à la 25e position par Houston. Après 975 matchs, il est toujours à la recherche de son premier titre. Aujourd'hui aux Clippers, il est passé par les Blazers et les Hornets.

Gobert et Fournier, 10 ans en NBA

En 2010, c’est au tour de Kevin Séraphin de faire son arrivée en NBA. S’il a eu moins de succès que ses compatriotes, il jouera tout de même 437 matchs jusqu’en 2017, en passant par Washington, New York et Indiana. Enfin, on retrouve également Evan Fournier et Rudy Gobert. Drafté à la 20e place en 2012, le premier nommé en est à 664 rencontres disputées en NBA, d’abord sous le maillot des Nuggets, avant de devenir un titulaire indiscutable au Magic d’Orlando et de rejoindre les Knicks l’année dernière. Le pivot quant à lui avait été le 27e choix du Jazz en 2013. Là-bas, il a été sacré meilleur défenseur de l’année à trois reprises (2018, 2019, 2021), avant de rejoindre les Timberwolves il y a quelques mois.