NBA : Un énorme indice est lâché pour le trade de Westbrook

Publié le 23 octobre 2022 à 22h35 - mis à jour le 23 octobre 2022 à 22h38

Pierrick Levallet

En difficulté chez les Lakers, Russell Westbrook voit son avenir être régulièrement remis en question. Le meneur de jeu de 33 ans était notamment annoncé sur le départ cet été. Si pour le moment, l’ancien d’OKC est toujours chez les Lakers, un like de Gordon Hayward sur Twitter pourrait totalement relancer son feuilleton.

En 2021, après une bonne saison chez les Washington Wizards, Russell Westbrook pensait former un trio insaisissable avec LeBron James et Anthony Davis chez les Los Angeles Lakers. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour le meneur de jeu en Californie. Pas à la hauteur des attentes, le joueur de 33 ans s’est retrouvé dans le collimateur des supporters, au point d’être surnommé « Westbrick ». Seulement un an après son arrivée, Russell Westbrook voit alors son avenir être plutôt incertain aux côtés de LeBron James.

Westbrook a encore une chance chez les Lakers

Proche d’un départ cet été, Russell Westbrook a finalement été conservé par les Los Angeles Lakers. Mr. Triple-Double était annoncé au sein de plusieurs franchises, mais les deals proposés n'ont jamais convaincu les Pourpre et Or. De plus, le nouvel entraîneur Darvin Ham souhaite lui donner une chance avant de sceller définitivement son avenir. Toutefois, un trade est toujours possible pour Russell Westbrook. Et les Lakers ont peut-être reçu un petit appel du pied d’un joueur en particulier.

Gordon Hayward SICK of Charlotte. Get this man to the Lakers IMMEDIATELY!! pic.twitter.com/pZIETIghRT — The Noble Savage (@ThatBlackPope) October 22, 2022

L’énorme like d’Hayward sur Twitter