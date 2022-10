NBA

NBA : LeBron James veut un trade, les Lakers misent sur un Français

LeBron James a récemment pointé du doigt les manques de son équipe, en ce qui concerne les tirs extérieurs. La superstar des Los Angeles Lakers espère un transfert rapide pour renforcer son équipe. Le front office des Angelinos, veut, lui, attendre au moins 20 matchs.

La nuit dernière, les Los Angeles Lakers se sont inclinés (97-103) dans le derby de L.A contre les Clippers de Paul George et Kawhi Leonard. Une deuxième défaite en deux matchs pour LeBron James et ses coéquipiers, battus par Golden State (123-109) en ouverture. Les observateurs ne sont pas vraiment surpris. L’association entre LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook n’a pas fonctionné l’an dernier et il y avait peu de raison d’être optimiste pour les Lakers en pré-saison. Mais alors que LeBron James à 37 ans et qu’il se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière, les Lakers ne peuvent pas se permettre une nouvelle saison blanche, en attendant des jours meilleurs.

LeBron James et le manque de shooteurs

C’est certainement le message qu’a voulu faire passer LeBron James il y a quelques jours face à la presse, en pointant du doigt les carences de son équipe, notamment au niveau des tirs extérieurs : « Pour être tout à fait honnête, nous ne sommes pas une équipe construite sûre du bon shooting. C'est simplement la vérité. Nous n'avons pas de shooteur d'élite. Ce n'est pas ce qui nous empêche de prendre les tirs si les opportunités sont là, mais on n'a pas franchement de gars à 40% à 3 points en carrière. »

Le nom de Buddy Hield revient…

Briller dans cette ligue sans tireur d’élite ? Impensable dans cette NBA, révolutionnée par les Warriors dans les années 2010. LeBron James le sait, et le fait qu’il le souligne aussi rapidement dans la saison n’est pas anodin. L’ancien numéro 23 des Cavs veut que le front office des Lakers bouge et mette rapidement sur place un trade permettant par exemple à Buddy Hield de le rejoindre. Celui qui est actuellement aux Pacers d’Indiana est l’un des meilleurs shooteurs de la ligue et son arrivée ferait certainement un bien fou à cet effectif des Lakers. D’autant plus qu’elle permettrait dans le même temps de se séparer de Russel Westbrook, catastrophique offensivement la nuit dernière contre les Clippers.

LeBron James avait préféré Westbrook

L’été dernier, Indiana, qui est en reconstruction, avait d’ailleurs proposé un trade aux Lakers. Myles Turner et Buddy Hield en échange de Russell Westbrook et son énorme contrat et des picks de draft. Une proposition refusée par Rob Pelinka, le GM des Lakers, plus vraiment disposé à laisser filer des picks de draft de premier tour, alors qu’il faudra penser à la reconstruction de son effectif d’ici quelques années… et qui se souvenait aussi qu’un an plus tôt, il avait monté un trade permettant à Buddy Hield (alors chez les Kings de Sacramento), de rejoindre les Lakers. Un transfert pour lequel LeBron James avait mis son veto. La superstar des Lakers avait en effet préféré voir son front office mettre le paquet et ses assets pour recruter à la place Russell Westbrook.

Le front office veut attendre Thanksgiving

Le match de dimanche contre Portland sera important. Une nouvelle défaite des Lakers, qui iront ensuite chez les Nuggets de Denver, puis qui recevront les Timberwolves de Rudy Gobert, pourrait enfoncer un peu la franchise de Californie. Reste à savoir si cela poussera le front office à bouger sur pions sur le marché plus tôt que prévu ? En l’état, Rob Pelinka souhaiterait attendre Thanksgiving, fin novembre, comme l’expliquait Adrian Wojnarowski, il y a quelques jours sur EPSN.

Des équipes prêtent à tanker pour Wembanyama

Après 20 matchs de NBA, certaines équipes, qui auraient mal débuter la saison, pourraient en effet décider de tanker pour augmenter leurs chances de récupérer le prodige Victor Wembanyama lors de la prochaine draft. Le Français est présenté comme l’une des futures superstars de la NBA et plusieurs équipes feront tout pour le récupérer l’été prochain. Elles pourraient alors chercher à se débarrasser de leurs meilleurs joueurs et de leurs meilleurs shooteurs. Tout miser sur la hype autour du Français, pour aller chercher des renforts sur le marché c’est le plan de Pelinka. Que LeBron James ne semble pas vraiment partager…