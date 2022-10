NBA

NBA : Cette énorme punchline sur LeBron James et les Lakers

Publié le 22 octobre 2022 à 06h35

Thomas Bourseau

La saison régulière de NBA ne fait que commencer, mais chez les Lakers, une crise sportive pointe déjà le bout de son nez. En effet, la franchise de Los Angeles enregistre deux défaites en autre de rencontres. De quoi donner l’occasion à Charles Barkley de s’en prendre au front office des Lakers qui n’a pas assez bien entouré LeBron James.

Cela ne semble pas être la saison de la rédemption pour les Los Angeles Lakers. Alors que les Angelinos ne se sont même pas qualifiés pour les Play-Offs lors de l’exercice précédent, la saison régulière n’a pas démarré de la meilleure des façons pour les Los Angeles Lakers. En effet, la franchise californienne s’est inclinée lors de ses deux premières sorties face aux champions en titre que sont les Golden State Warriors (123-109) et les Los Angeles Clippers (103-97).

LeBron James ne perd pas espoir malgré une deuxième défaite

« Notre équipe est notre équipe. Je ne vais pas insister sur ce que nous ne pouvons pas faire chaque jour ». a dans un premier temps affirmé LeBron James en conférence de presse et dans des propos rapportés par Parlons-Basket avant de prendre la défense de Russell Westbrook qui a une nouvelle fois semblé en difficulté. « On balance cette performance aux toilettes et on se prépare pour le match de dimanche. Je pense qu’il a joué un bon match. Défensivement il était en rythme ».

Les joueurs qui entourent LeBron James sont «une honte» selon Charles Barkley