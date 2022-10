NBA

NBA : Au cœur des débats, LeBron James interpelle Russell Westbrook

Publié le 21 octobre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Alors que la saison vient de reprendre, les Lakers sont déjà en difficulté. Déjà battus par les Warriors (123-109), les Angelinos se sont également inclinés dans la nuit de jeudi à vendredi face aux Clippers (97-103). Une rencontre au cours de laquelle Russell Westbrook s’est illustré par un 0/11 aux tirs. Malgré tout, LeBron James estime que son coéquipier a fait un bon match défensivement et qu’il doit laisser cette performance derrière lui.

Après une saison dernière décevante, à l’issue de laquelle ils ont terminé 11e de la conférence ouest, les Lakers veulent se relancer cette année. Le calendrier n’a pas été en leur faveur, puisque pour les deux premières rencontres, LeBron James et ses coéquipiers ont affronté les Warriors (123-109) lors de la reprise de la NBA, puis les Clippers (97-103) dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux rencontres qui se sont soldées par des défaites.

NBA : La grosse mise au point des Lakers pour Westbrook https://t.co/XBsvsm3Fbf pic.twitter.com/rmJti3MxoF — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

« Il faut juste jeter ça aux toilettes »

Dans le derby de Los Angeles, la performance offensive de Russell Westbrook a particulièrement interpellé. Pour la première fois depuis 2016, le meneur de 33 ans n’a inscrit aucun panier. En effet, il a terminé le match avec un 0/11 aux tirs, dont 0/6 à trois points. Interrogé au sujet de la prestation de son coéquipier après la rencontre, LeBron James a tenu à positiver. « Un conseil sur ses problèmes aux tirs ? Il faut juste jeter ça aux toilettes et se préparer pour dimanche », a-t-il lâché, des propos relayés par Basketsession .

« Il n'y a rien de grave »