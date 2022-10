NBA

NBA : Des tensions avec Rudy Gobert avant son trade XXL ? Il répond

Publié le 24 octobre 2022 à 02h35

Pierrick Levallet

Cet été, Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont quitté le Utah Jazz pour rejoindre les Cleveland Cavaliers et les Minnesota Timberwolves. Certaines rumeurs annonçaient des relations tendues entre les deux joueurs depuis la crise de la Covid-19. Donovan Mitchell a alors tenu à mettre les choses au clair concernant son entente avec Rudy Gobert.

Cet été, le Utah Jazz a perdu son duo Rudy Gobert/Donovan Mitchell. Le premier a rejoint les Minnesota Timberwolves de Karl-Anthony Towns, le deuxième les Cleveland Cavaliers. Ces dernières années, certaines rumeurs évoquaient des relations qui se dégradaient très fortement entre les deux joueurs. La crise du Covid-19 aurait été le départ de cette entente tumultueuse entre eux. Mais finalement, Donovan Mitchell a tenu à rétablir la vérité sur son entente avec Rudy Gobert.

«Il n'était probablement pas le premier joueur NBA à avoir la Covid-19»

« Quand j'ai été testé positif, j'étais en colère. De toutes les rumeurs qui sont sorties sur Rudy et moi à ce moment-là, c'est probablement la plus exacte. J'étais en colère parce qu'à l'époque on ne savait rien et que j'ai pensé que c'est parce qu'il s'était promené et avait fait je ne sais quoi que je l'avais attrapé moi aussi. En vérité, ç'aurait très bien pu être moi qui lui avait donné. [...] Il n'était probablement pas le premier joueur NBA à l'avoir et je n'étais probablement pas le second » a d’abord expliqué Donovan Mitchell dans le podcast de JJ Redick.

«La relation entre Rudy et moi a été sérieusement exagérée dans les médias»