NBA : Rudy Gobert se lâche sur le phénomène Victor Wembanyama

Lors de la tournée américaine des Mets 92, Victor Wembanyama a mis tout le monde d'accord. En effet, le crack de 18 ans a reçu les éloges des plus grandes stars de la NBA, et notamment de LeBron James. Compatriote français de Victor Wembanyama, Rudy Gobert lui a également rendu un énorme hommage.

Depuis son passage aux Etats-Unis au début du mois d'octobre pour la tournée des Mets, Victor Wembanyama est sur toutes les bouches. En effet, toutes les stars de la NBA se sont inclinées devant le crack français de 18 ans, lâchant des messages très élogieux à son égard et usant de tous les superlatifs pour le décrire. Après LeBron James, Kevin Durant et bien d'autres, Rudy Gobert s'est également livré sur Victor Wembanyama. Et lui aussi est tombé sous le charme de son compatriote français.

Rudy Gobert, on French national teammate and top prospect Victor Wembanyama: “He’s unique, something the world has never seen. … He’s taller than me, longer than me. He can space the floor, he can pass. But (he) also wants to play defense. … And he just loves to win.” pic.twitter.com/f7qJos9uZF