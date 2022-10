NBA

NBA : Kevin Durant s'incline devant Wembanyama et lâche un message retentissant

Publié le 22 octobre 2022 à 08h35 - mis à jour le 22 octobre 2022 à 08h41

Amadou Diawara

Véritable sensation, Victor Wembanyama est promis a un avenir des plus brillants en NBA et avec l'équipe de France. Ce qui n'a pas échappé aux stars américaines, dont Kevin Durant. En effet, l'homme fort Brooklyn Nets n'a pas tari d'éloges à l'égard du crack français de 18 ans.

Victor Wembanyama en a surpris plus d'un. Lors de la tournée américaine des Mets 92, le crack français de 18 ans a démontré pourquoi il était le grand favori pour être le numéro un de la prochaine draft. Etincelant, Victor Wembanyama a mis tout le monde d'accord. Et les stars de la NBA ont multiplié les hommages à son égard. Dans son dernier podcast, Kevin Durant s'est d'ailleurs totalement enflammé pour le jeune talent français.

NBA : LeBron James veut un trade, les Lakers misent sur un Français https://t.co/Pt60xQzsn4 pic.twitter.com/eC6jmDuEVG — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

«Même dans NBA Live 99, tu ne pouvais pas créer quelqu’un de 2m21»

« On ne peut même pas le décrire. On ne peut même pas créer quelqu’un comme ça. Même dans NBA Live 99, tu ne pouvais pas créer quelqu’un de 2m21. Puis quand tu fais cette taille, tu ne peux pas courir comme ça. A quoi est-ce que ses parents ressemblent ? De quelle ville est-ce qu’il vient ? Comment est-ce que tu deviens quelqu’un qui joue comme ça naturellement au basket ? » , s'est interrogé Kevin Durant.

