NBA : La surprise de Kyrie Irving pour le départ avorté de Kevin Durant

Publié le 20 octobre 2022 à 18h35

Le duo Kyrie Irving et Kevin Durant aurait pu ne plus évoluer ensemble aux Brooklyn Nets à la suite de la demande de trade de KD. Cependant, son souhait ne s’est pas exaucé et il n’a pas eu d’autre choix que de poursuivre à Brooklyn. Cette expérience aurait renforcé les liens du roster de la franchise selon Irving.

Kevin Durant a surpris son monde à l’occasion de la dernière intersaison. Alors qu’il avait rejoint les Brooklyn Nets à l’été 2019 en arrivant blessé des Golden State Warriors, celui qui est surnommé KD n’est jamais parvenu à atteindre ne serait-ce qu’une finale de conférence à l’Est avec la franchise de New York. Le double champion NBA a donc voulu aller voir ailleurs. Le Miami Heat, les Phoenix Suns, les Los Angeles Lakers, Durant a été annoncé à peu près partout, mais n’a finalement pas quitté les Nets. Le 23 août dernier, Brooklyn publiait un communiqué dans lequel il était stipulé que Kevin Durant allait poursuivre au sein de la franchise.

«Quand Kev a fait cette demande, j'ai l'impression que nous nous sommes améliorés»

Coéquipier de Kevin Durant, Kyrie Irving a lui aussi été annoncé sur le départ avant de prendre la décision de continuer son aventure chez les Nets. Au cours d’un entretien accordé à Stadium avec le journaliste Shams Charania, Uncle Drew a fait savoir qu’au final, cette demande de trade a soudé le roster de Brooklyn. « Quand Kev a fait cette demande, j'ai l'impression que nous nous sommes améliorés Par la suite. Pas initialement, mais maintenant où nous en sommes, j'ai l'impression que nous pouvons honnêtement dire que nous nous sommes améliorés, avec les principes nécessaires pour réussir. Sans passer par des épreuves pendant l'été ou pendant la saison, nous ne serions pas capables d'être aussi proches et soudés que nous le sommes maintenant. ».

