NBA : Covid, colère, alcool... Ces incroyables révélations sur Gobert

Publié le 22 octobre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Alors qu’ils ne sont tous les deux plus au Jazz d’Utah, Donovan Mitchell est revenu sur l'histoire liée au Covid-19, impliquant Rudy Gobert au tout début de la pandémie en 2020. À ce moment-là, le pivot français s’était amusé des risques de propagation du virus en conférence de presse, touchant plusieurs micros avant de quitter la pièce. Un épisode qui avait définitivement créé une fracture entre les deux coéquipiers.

Au début du mois de mars 2020, on ne connaissait alors presque rien du Covid-19. Présent en conférence de presse, Rudy Gobert avait fait une mauvaise blague à ce sujet. En effet, avant de quitter la pièce, le pivot français avait pris soin de toucher plusieurs micros. Deux jours plus tard, il avait été testé positif au Covid-19, entraînant l’arrêt de la saison de NBA. Ce comportement lui avait valu de s’attirer les foudres de nombreux acteurs de la ligue, notamment son coéquipier Donovan Mitchell. La relation entre les deux hommes n’a jamais été au beau fixe et ces événements n’avaient rien arrangé.

« J'étais en colère »

Dans l’émission de JJ Redick, The Old Man and The Three , le joueur de 26 ans évoluant désormais aux Cavaliers, est longuement revenu sur cet épisode. « Quand j'ai été testé positif, j'étais en colère. De toutes les rumeurs qui sont sorties sur Rudy et moi à ce moment-là, c'est probablement la plus exacte. J'étais en colère parce qu'à l'époque on ne savait rien et que j'ai pensé que c'est parce qu'il s'était promené et avait fait je ne sais quoi que je l'avais attrapé moi aussi. En vérité, ç'aurait très bien pu être moi qui lui avait donné. [...] Il n'était probablement pas le premier joueur NBA à l'avoir et je n'étais probablement pas le second », a-t-il confié.

« Chris Paul, merci à lui, nous a envoyé 15 bouteilles de vin »

Alors que le Jazz devait jouer contre le Thunder, Rudy Gobert a donc été testé positif au Covid-19. Donovan Mitchell a livré un récit assez incroyable des événements qui ont suivi : « Quin Snyder nous a finalement dit que Rudy avait le Covid. On ne savait rien du Covid à l'époque. On est restés 9 heures dans le vestiaire... Les gens de l'Oklahoma ne voulaient absolument pas qu'on aille où que ce soit. On est donc restés 9h là-dedans. On s'est fait tester, avec les premiers tests, ceux qui te rentrent jusqu'au crâne. C'était dur. Je ne dirais pas que c'était la panique dans le vestiaire, mais on ne savait pas quoi faire. Chris Paul, merci à lui, nous a envoyé 15 bouteilles de vin. On s'est bourrés la gueule, je ne vais pas mentir (rires). On savait qu'il n'y aurait pas de match et tout le monde nous téléphonait pour savoir ce qui se passait. On a bu pour oublier qu'on avait peur . »

