NBA

NBA : Après son énorme trade, Gobert se lâche sur ses retrouvailles avec le Jazz

Après neuf saisons passées au Jazz d’Utah, Rudy Gobert a été transféré aux Minnesota Timberwolves l’été dernier. Le pivot français s’apprête à retrouver son ancienne équipe, une rencontre forcément particulière. Des retrouvailles dont il se réjouit, même s’il avoue que cela sera un peu bizarre pour lui.

Drafté en 2013 par le Jazz, Rudy Gobert avait jusque-là joué pour une seule et même équipe en NBA. Transféré aux Timberwolves l’été dernier, après neuf saisons passées à Utah, le pivot français s’est lancé un nouveau défi, au sein d’une équipe avec de grandes ambitions cette saison. Il a d’ailleurs impressionné pour ses débuts, face au Thunder (115-108) dans la nuit de mercredi à jeudi.

En effet, Rudy Gobert a inscrit 23 points, accompagnés de 16 rebonds et 2 passes décisives. Au-delà de ses statistiques, il s’est aussi illustré par sa présence défensive dans la raquette des Wolves, mais également par un floater au buzzer de la fin du troisième quart-temps à la suite d'une interception. « Quelle façon de débuter la saison ! J’apprécie cet amour Minnesota. Continuons à devenir encore meilleurs. #AuSuivant », a-t-il déclaré après cette première victoire. Pour la deuxième rencontre de la saison, il sera opposé à son ancienne équipe. Un match forcément particulier pour lui, même si l’effectif a pas mal bougé lors de l’intersaison.

Rudy Gobert faces his former team, the Utah Jazz, on Friday night: pic.twitter.com/6av8dlvw37