NBA : O'Neal, Green... Klay Thompson expulsé, eux affolent les compteurs

Publié le 26 octobre 2022 à 12h35

Hugo Chirossel

Si Klay Thompson a été exclu pour la première fois de sa carrière en NBA face aux Suns, certains joueurs ont été des multirécidivistes dans ce domaine. En tête, on retrouve l'indétrônable Rasheed Wallace, expulsé à 29 reprises. Mais des joueurs comme Shaquille O’Neal ou bien Reggie Miller font également partie de cette liste.

Dans la nuit de mardi à mercredi, on a pu assister à la première expulsion en carrière de Klay Thompson. En 759 matchs, c’est la première fois que l’arrière des Warriors perdait son calme au point de devoir quitter le parquet avant la fin de la rencontre. En revanche, d’autres joueurs ne peuvent pas en dire autant. Quand on pense à expulsion et NBA, un nom vient forcément en tête : Rasheed Wallace.

NBA : Suns, Booker… L’incroyable coup de sang de Klay Thompson https://t.co/wyWBHVsfqZ pic.twitter.com/SlEPvpLFbj — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

L’indétrônable Rasheed Wallace

Il sera difficile d’aller chercher l’ancien pivot des Pistons au début des années 2000. Le Sheed a été expulsé à 29 reprises sur l’ensemble de sa carrière, entre 1995 et 2013. Alors qu’il a reçu 317 fautes techniques, son expulsion la plus célèbre reste celle intervenue lors de la finale de la conférence Ouest en 2000 face aux Lakers. Il portait à ce moment-là le maillot des Blazers et avait dû quitter prématurément ses coéquipiers après avoir fixé pendant de longues minutes un des arbitres afin de l’intimider. S’il sera difficile de battre son record, DeMarcus Cousins peut encore y parvenir.

Draymond Green et DeMarcus Cousins encore en activité

En revanche, il faudra pour cela qu’il retrouve une équipe, lui qui est actuellement agent libre. Le pivot passé par les Kings et plus récemment les Nuggets a été expulsé 18 fois dans sa carrière et a reçu 147 fautes techniques. Parmi les joueurs encore en activité, on retrouve également Draymond Green. Ce dernier a récemment défrayé la chronique pour son coup de poing asséné à un de ses coéquipiers, Jordan Poole, et s’est souvent fait remarquer pour son attitude sur les parquets de NBA. Il a fait l’objet de 14 expulsions sur l’ensemble de sa carrière, dont 147 fautes techniques.

Shaquille O’Neal, 46 fautes flagrantes

Il a donc désormais une longueur de plus que Reggie Miller. L’ancien sniper des Pacers était également adroit pour provoquer ses adversaires, et notamment Michael Jordan, ce qui lui a valu 12 expulsions et 175 fautes techniques. Il est suivi de Kenyon Martin et Matt Barnes, alors qu’avec 11 expulsions, on retrouve Gary Payton, Stephen Jackson et Ron Artest. Juste derrière eux arrive Shaquille O’Neal, éjecté à 10 reprises, le tout en ayant écopé de 171 fautes techniques et 46 flagrantes.