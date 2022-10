NBA

NBA : Suns, Booker… L’incroyable coup de sang de Klay Thompson

Publié le 26 octobre 2022 à 10h35

Hugo Chirossel

Opposés aux Suns dans la nuit de mardi à mercredi, les Warriors ont essuyé leur deuxième défaite de la saison (134-105). Une rencontre marquée par l’expulsion de Klay Thompson, la première de sa carrière en NBA après 759 matchs disputés. L’arrière de Golden State a perdu son calme face aux invectives de Devin Booker.

C’est une opposition que l’on pourrait très bien retrouver dans quelques mois en finale de la conférence Ouest. Dans la nuit de mardi à mercredi, les Warriors se déplaçaient sur le parquet des Suns. Une rencontre prometteuse sur le papier, mais qui a finalement largement tourné en faveur de Phoenix. La franchise de l’Arizona s’est imposée par près de 30 points d’écart (134-105) et a également réussi à faire sortir Klay Thompson de ses gonds.

Première expulsion en carrière pour Klay Thompson

En difficulté dans ce match, l’arrière de Golden State a marqué seulement 2 points, à 1/8 aux tirs et 0/5 à trois points. Il n’a pas eu l’occasion de remonter ses statistiques, puisqu’il a été expulsé au milieu du troisième quart-temps après avoir écopé de deux fautes techniques. Une première dans sa carrière, playoffs et saison régulière compris, lui qui a participé à 759 rencontres en NBA. Le ton est monté avec Devin Booker, ce qui a entraîné sa sortie prématurée. En quittant le parquet, il a pris soin de chambrer les fans des Suns en indiquant qu’il avait remporté 4 bagues de champions.

Klay Thompson was ejected for the first time in his career 😳 pic.twitter.com/lvHSI9fAHo — Sports Illustrated (@SInow) October 26, 2022

« Ça ne nous empêche pas d’être compétitifs quand on s’affronte »