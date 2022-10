NBA

NBA : Sur le départ, Russell Westbrook se fait sérieusement clasher

Publié le 26 octobre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

Méconnaissable depuis son arrivée chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Le meneur de jeu de 33 ans est toujours en grande difficulté au sein de la franchise californienne et est régulièrement annoncé sur le départ. Kendrick Perkins n’a d’ailleurs pas manqué de le clasher et à l’avertir pour son avenir.

Arrivé en 2021 chez les Lakers, Russell Westbrook ne s’attendait pas à voir son aventure californienne tourner ainsi. Le meneur de jeu de 33 ans est méconnaissable chez les Pourpre et Or. Mr. Triple-Double ne répond clairement pas aux attentes placées en lui. De ce fait, les supporters réclament son trade le plus vite possible.

Perkins veut pousser Westbrook vers la sortie

Et au micro de First Take , Kendrick Perkins affirme que les Lakers auraient dû laisser partir Russell Westbrook : « J’adore Russell Westbrook mais j’ai un travail à faire, et voici les faits : le niveau de Russ est-il en déclin ? Bien sûr que oui. Est-ce qu’il a décliné ? Oui. Rob Pelinka aurait-il dû échanger Russ cette saison ? Bien sûr que oui. Ok, alors parlons de ce qu’il se passe en ce moment. Que vont faire les Lakers maintenant ? On a tous regardé le match contre les Blazers, on a tous observé le langage corporel de Russ... »

«Le comportement de Russ devient cancéreux»

L’ancien pivot des Celtics va plus loin en affirmant que l’attitude de Russell Westbrook pourrait se propager dans le vestiaire si le front office ne fait rien : « Le fait est que le comportement de Russ devient cancéreux pour l’équipe, et nous avons entendu Darvin Ham en parler. Lorsque Westbrook était sur le banc, il se morfondait, il se plaignait, il marmonnait dans sa barbe. Que faire maintenant ? Vous le renvoyez chez lui jusqu’à ce que vous trouviez quelqu’un pour l’échanger, parce qu’à l’heure actuelle, vous ne pouvez pas continuer à l’amener dans ce vestiaire parce que son attitude va se propager. »

«Il se retrouvera hors de la ligue l’année prochaine»