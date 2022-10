NBA

NBA : L’énorme coup de gueule de Kevin Durant

Après cinq matchs disputés, les Nets n’ont réussi à en gagner qu’un seul, face aux Raptors (109-105). Dans la nuit de jeudi à vendredi, Brooklyn s’est de nouveau incliné lors de la réception des Mavs (125-129). Kevin Durant n’y est pas allé par quatre chemins au moment d’évoquer les difficultés de son équipe.

Les Nets n’y arrivent pas. Après cinq rencontres, les hommes de Steve Nash ont un bilan de 1 victoire et 4 défaites. Kevin Durant et ses coéquipiers se sont une nouvelle fois inclinés dans la nuit de jeudi à vendredi, au terme d’un match haletant face aux Mavs. Ces derniers l’ont finalement emporté après prolongations (125-129), avec notamment une grande performance de Luka Doncic.

🔥 Luka Doncic WENT OFF for a 41-point TRIPLE-DOUBLE in the MAVS OT WIN! #KiaTipOff22🪄 41 PTS (50% FGP)🪄 11 REB🪄 14 AST🪄 3 STL pic.twitter.com/IdJBgnO2r5