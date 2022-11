Basket - NBA

NBA : France, Etats-Unis... Une grande réponse tombe pour Embiid

Publié le 8 novembre 2022 à 22h35

Star des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid était attendu en équipe de France, après avoir obtenu la citoyenneté française. Le pivot pourrait être un renfort de choix pour Vincent Collet dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Manager des Bleus, Boris Diaw a fait le point sur ce dossier, alors que le joueur a aussi obtenu la nationalité américaine.

Né à Yaoundé au Cameroun, mais présent aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années, Joël Embiid est au cœur d'une bataille à trois, qui comprend aussi l'équipe de France. En effet, le joueur des 76ers de Philadelphie a récemment obtenu la nationalité française. « J’ai beaucoup d’amis et de famille en France. Par rapport à cette démarche, je n’ai pas vraiment de réponse (à donner) » avait confié Embiid en mai dernier. Malgré les démarches effectuées, la star NBA n'a toujours pas officialisé sa décision. « Il n'a pas encore la licence Fiba. Mais ce serait bien s’il pouvait avoir cette licence et jouer pour l’équipe de France » avait confié en septembre dernier Boris Diaw, manager des Bleus.

Embiid est aussi Américain

Mais ce dossier a été relancé par Joël Embiid, lui même. Le pivot a également obtenu la citoyenneté américaine. « Je suis ici depuis longtemps (aux États-Unis, ndlr). Mon fils est Américain. Je me suis dit : je vis ici et c’est une chance d’être un Américain. Alors, pourquoi pas ? » avait-il déclaré pour justifier son choix. Détenteur désormais de trois passeports, Embiid a le choix en ce qui concerne sa sélection.

Diaw fait le point sur le choix d'Embiid

Invité de RMC ce mardi, Boris Diaw a fait le point sur le dossier Embiid. « Il n’y a pas de développement par rapport aux dernières fois où on s’est parlé. On en est au même point. Tout ce que je sais sur sa nationalité américaine, c’est que c’était quelque chose d’engagé depuis pas mal de temps. C’est plus pour des facilités de vie en vivant aux Etats-Unis » a confié le manager de l'équipe de France.

