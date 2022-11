NBA

NBA : Après son énorme trade la situation de Rudy Gobert inquiète

Avec un bilan de quatre victoires pour quatre défaites, les Timberwolves ne convainquent pas totalement en ce début de saison. Certains observateurs de la ligue n’hésitent d’ailleurs pas à critiquer le trade qui a amené Rudy Gobert à rejoindre la franchise l’été dernier. Même auprès de ses coéquipiers, l’arrivée du pivot français ne semble pas faire l’unanimité.

Après avoir réussi à s’attacher les services de Rudy Gobert, les Timberwolves étaient pleins d’ambition. Sur le papier, son association avec Karl-Anthony Towns a de quoi former la raquette la plus dominante de la NBA. Cela ne se traduit pas forcément par les résultats pour le moment, la franchise du Minnesota ayant un bilan de quatre victoires pour quatre défaites depuis la reprise il y a un peu plus de deux semaines.

Certains émettent même des doutes quant à la pertinence du recrutement de Rudy Gobert. Pour Charles Barkley, les Timberwolves sont « des idiots » pour avoir réalisé ce trade, rapporte NBACentral. « Je déteste tellement ce trade. Ils sont incapables de jouer des pick-and-roll. Ça aurait été cool de nos jours, mais pas dans l’ère moderne. Ils ne peuvent pas dominer défensivement ou offensivement. Les Wolves ont récupéré deux intérieurs à plus de 2m10 tels des idiots », a ajouté l’ancien joueur des Phoenix Suns .

Here's a BIG thing the Wolves need to figure out: Edwards: "The smaller we go, the better it is for me." Q: How do you navigate that with Rudy and KAT? "Gotta figure it out. It’s the little things. I’m gonna figure it out. It won’t take long."