NBA : Énorme coup de tonnerre en préparation pour Kyrie Irving et Kevin Durant ?

Publié le 2 novembre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

Rien ne va plus chez les Brooklyn Nets depuis le début de saison. Entre la nouvelle polémique impliquant Kyrie Irving ou le départ soudain de Steve Nash, la franchise new-yorkaise traverse une phase très délicate. De ce fait, certains estiment que le front office doit tout reconstruire, quitte à sacrifier Kevin Durant et Kyrie Irving.

Rien ne se passe vraiment comme prévu chez les Brooklyn Nets depuis le début de saison. La franchise new-yorkaise s’est inclinée à 5 reprises en sept rencontres. Les résultats n’y sont pas, et en interne les choses ne sont pas mieux. Entre le niveau de jeu décevant de Ben Simmons, la nouvelle polémique impliquant Kyrie Irving et le départ surprise de Steve Nash, les Nets vivent une très mauvaise passe. Certains estiment que la franchise doit tout effacer et repartir sur de bonnes bases.

Un trade d’Irving et de Durant en préparation ?

Cela pourrait donc inclure un départ de Kyrie Irving et Kevin Durant. « Il est plus que temps d’appuyer sur le bouton et commencer une reconstruction massive à Brooklyn. Ça veut dire échanger Kyrie + Kevin. Durant est désintéressé. Kyrie est une distraction ambulante et Ben Simmons n’est simplement pas bon. Cette équipe n’a pas les pièces nécessaires pour concourir (au titre) » explique notamment le journaliste Nick Friedell au micro d’ ESPN .

«Il faut s'améliorer à tous les niveaux»