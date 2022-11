NBA

NBA : Les Lakers reçoivent un incroyable appel du pied

Publié le 2 novembre 2022 à 02h35

Hugo Chirossel

La saison de NBA vient de reprendre, mais les Lakers sont déjà en difficulté. Après six matchs de disputés, LeBron James et ses coéquipiers n’en ont remporté qu’un seul. La solution pourrait venir d’un trade dans les prochaines semaines et ça tombe bien, puisqu’un joueur des Pacers semble très intéressé à l’idée de rejoindre la Cité des Anges.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Lakers. 11e de la conférence Ouest, les Angelinos n’avaient pas participé aux derniers playoffs. Ils espéraient se relancer cette année, mais force est de constater que les choses ne se sont pas arrangées depuis. La franchise de Los Angeles n’a remporté qu’un seul de ses six premiers matchs depuis la reprise de la NBA, il y a maintenant deux semaines. Reste à savoir quelles seront les intentions des Lakers dans les prochaines semaines et si Rob Pelinka, directeur général, cherchera à réaliser un trade.

Myles Turner pose sa candidature

Déjà lié à un possible échange avec Russell Westbrook, Myles Turner semble en tout cas très intéressé à l’idée de rejoindre la Cité des Anges. « C'est une question intrigante. Personnellement, si je regarde le business, le paysage de la ligue, je me dis qu'il faut penser au futur, et on sait que les picks ont de la valeur. J'arrive à la fin de mon contrat et il faut être sûr de pouvoir récupérer des atouts en contrepartie. À la place des Lakers, je regarderais très sérieusement ce deal vu leur situation », a-t-il confié, dans le podcast d’Adrian Wojnarowski.

