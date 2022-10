Basket - NBA

NBA : Kyrie Irving au cœur d'un énorme scandale

Publié le 30 octobre 2022 à 02h35

La rédaction

Déjà au cœur de nombreuses polémiques ces derniers mois, Kyrie Irving refait parler de lui pour de mauvaises raisons. Sur les réseaux sociaux, le joueur des Brooklyn Nets a fait la promotion d'un film jugé antisémite et complotiste. Dans l'embarras, sa direction a immédiatement réagi et a prévu de discuter avec sa star.

Star des Brooklyn Neys, Kyrie Irving est au cœur d'une énorme polémique. Sur les réseaux sociaux, le joueur a fait la promotion d'un film intitulé « H ebrews to Negroes : Wake Up Black America ». Problème, la teneur de ce film sorti en 2018 a été jugée antisémite et complotiste. « Cette vidéo est basée sur un livre odieusement antisémite qui affirme notamment que de nombreux juifs célèbres de haut rang ont admis avoir adoré Satan ou Lucifer » explique le magazine Rolling Stones . Immédiatement, les Nets ont pris la parole pour se désolidariser.





NBA : Lakers, 76ers, Nets... Les pires bilans de l’histoire en NBA https://t.co/sIGh0F2C6Q pic.twitter.com/GsSemdUHtF — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

Les Brooklyn Nets publient un communiqué

Ce samedi, la franchise NBA a publié un communiqué pour réagir au comportement de Kyrie Irving. « Les Brooklyn Nets condamnent fermement et n'ont aucune tolérance pour la promotion de toute forme de discours de haine. Nous pensons que dans ces situations, notre première action doit être un dialogue ouvert et honnête. Nous remercions ceux, y compris l'ADL (une organisation non gouvernementale dont le but est de soutenir les Juifs contre toute forme d'antisémitisme), qui nous ont soutenus » peut-on lire.

« Je veux m'asseoir avec lui et m'assurer qu'il comprend que c'est blessant pour nous tous »

Patron de la franchise, Joe Tsai a également publié un message sur Twitter pour évoquer sa déception : « Je veux m'asseoir avec lui et m'assurer qu'il comprend que c'est blessant pour nous tous, et qu'en tant qu'homme de foi, c'est mal de promouvoir la haine basée sur la race, l'ethnie ou la religion. C'est plus important que le basket-ball ».

Kyrie Irving, un habitué des polémiques