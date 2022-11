NBA

NBA : Après la décision fracassante des Nets, Durant lâche ses vérités

Publié le 3 novembre 2022 à 00h35

Hugo Chirossel

Steve Nash n’aura pas survécu au mauvais début de saison des Nets. Après deux victoires en sept matchs, l’entraîneur de Brooklyn a été remercié. Kevin Durant, qui avait demandé à ce qu’il s’en aille l’été dernier, a réagi à cette nouvelle. Il affirme avoir aimé travailler avec l’ancien meneur des Suns.

Steve Nash a fait les frais des mauvais résultats de son équipe. Après cinq défaites lors des sept premières rencontres de la saison, l’ancien meneur des Phoenix Suns notamment, n’aura pas tenu plus de deux semaines sur le banc des Nets. Sa position avait déjà été fragilisée après une saison dernière décevante, qui s’est conclue par une défaite lors du premier tour des playoffs face aux Boston Celtics (4-0). Par la suite, le feuilleton Kevin Durant n’avait rien arrangé.

NBA : Stephen Curry tire la sonnette d’alarme https://t.co/zw4kQ7fk6n pic.twitter.com/HFjLTL9gE9 — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

« On est toujours surpris quand ça arrive »

En effet, le numéro 7 de Brooklyn avait clairement demandé à ses dirigeants de le trader l’été dernier. Comme condition pour rester, il avait exigé la tête de Sean Marks, manager général, et de Steve Nash. Quelques mois plus tard, son souhait a été exaucé, à moitié. Quand on sait cela, sa déclaration après avoir appris le départ de son entraîneur a de quoi faire sourire. « On est toujours surpris quand ça arrive. Mais c’est normal en NBA. Des joueurs demandent des transferts, des coaches sont virés, des désaccords arrivent dans les vestiaires. Il s’agit surtout d’être prêt pour le prochain match. Ça va vite dans cette ligue, surtout pendant la saison, avec les entraînements et les rencontres. Il ne faut pas trop réfléchir même si c’était un peu dans ma tête aujourd’hui », a-t-il confié à ESPN .

« Ça n’a pas fonctionné, c’est tout »