NBA : Après son énorme trade, Gobert bat déjà des records

Publié le 24 octobre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Drafté par le Jazz d’Utah il y a près de 10 ans, Rudy Gobert a quitté l’équipe de Salt Lake City l’été dernier. Désormais aux Timberwolves, le pivot français réalise un très bon début de saison sous ses nouvelles couleurs. Avec 54 rebonds au cumulé lors de ses trois premières rencontres, il a d’ailleurs déjà battu un record de franchise.

Il y a bientôt 10 ans, Rudy Gobert faisait son arrivée en NBA. Drafté en 2013 par le Jazz, il avait toujours joué dans la même équipe, jusqu’à l’été dernier. Envoyé dans le Minnesota pour évoluer chez les Timberwolves, le pivot de 30 ans se retrouve dans une franchise avec de grandes ambitions. Son association avec Karl-Anthony Towns dans la raquette des Wolves suscite de grandes attentes. Si tout n’a pas été parfait, Rudy Gobert effectue de très bons débuts sous ses nouvelles couleurs.

54 rebonds en trois matchs

Après trois rencontres, les Timberwolves ont un bilan de deux victoires et une défaite. L’international français quant à lui a déjà récupéré 54 rebonds, 31 au cumulé lors des deux confrontations face à OKC et 23 contre le Jazz. Un bilan qui fait de lui le joueur en ayant pris le plus de rebond après trois matchs dans l’histoire de la franchise. S’il est connu pour sa défense et sa protection du cercle, cette statistique montre tout de même l’adaptation fulgurante de Rudy Gobert à sa nouvelle équipe.

«Notre objectif est de faire partie des meilleures équipes de l'Ouest»