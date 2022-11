NBA : Kevin Durant pousse un énorme coup de gueule et clashe ses coéquipiers

Hugo Chirossel

Alors que Kyrie Irving devrait bientôt faire son retour, Kevin Durant s’est exprimé sur les difficultés des Nets. Pour cela, il n’a pas hésité à remettre en question la construction de l’effectif et notamment la qualité du cinq de départ. Il a également lâché ses vérités au sujet de son rôle de leader et sur son héritage en NBA.

Suspendu depuis maintenant deux semaines, Kyrie Irving devrait faire son retour ce dimanche face aux Grizzlies. Les Nets en auraient bien besoin, eux qui sont actuellement 12e de la conférence Est, avec un bilan de six victoires pour neuf défaites. Avec l’absence de son meneur et les difficultés de Ben Simmons à retrouver son meilleur niveau, Brooklyn ne dirait pas non du retour de l’un de ses meilleurs éléments, d'un point de vue sportif du moins.

« Vous vous attendez à quoi avec ce cinq ? »

Pour Kevin Durant, il faut se rendre à l’évidence : l’effectif des Nets tel qu’il est construit actuellement n’est pas forcément capable de mieux. « Regardez notre cinq majeur. Edmond Sumner, Royce O’Neale, Joe Harris, Nicolas Claxton et moi. Sans manque de respect, vous vous attendez à quoi avec ce cinq ? Vous vous attendez à ce que l’on gagne parce que je suis là. Vous vous attendez à ce que l’on joue bien parce que le numéro 7 est là », a-t-il déclaré au Bleacher Report .

« Beaucoup de gens disent que je ne suis pas un leader »

Kevin Durant est également revenu sur son rôle de leader et sur les critiques dont il a pu faire l’objet. Certains lui avait notamment reproché de ne pas être monté au créneau après que Kyrie Irving ait refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, ce qui l’a empêché de jouer une bonne partie de la saison dernière. « Je ne suis pas un leader ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Beaucoup de gens disent que je ne suis pas un leader parce que je n’ai pas dit à Kyrie de se faire vacciner. Allons. Ou parce que je n’ai pas critiqué Kyrie quand il a quitté l’équipe pour vivre sa vie. Je ne suis pas du genre à dire à un adulte ce qu’il doit ou ne doit pas faire dans sa vie, ou disséquer ses croyances ou ce qu’il pense . »

