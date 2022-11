NBA : Après la suspension de Kyrie Irving, les Nets se font interpeller

Hugo Chirossel

Après avoir pris la décision de suspendre Kyrie Irving, les Nets ont fixé six conditions à remplir pour qu’il puisse faire son retour. Joe Tsai, propriétaire de la franchise, a récemment déclaré que son joueur avait encore du travail à faire avant de pouvoir revenir sur les parquets de NBA. Une situation qui interroge Jaylen Brown, vice-président du syndicat des joueurs.

Cela fait maintenant près de deux semaines que Kyrie Irving a été suspendu par sa franchise. Le 4 novembre dernier, les Nets ont annoncé la suspension de leur meneur âgé de 30 ans, après qu’il ait partagé sur les réseaux sociaux un film dont le contenu est jugé antisémite. Par la suite, Brooklyn a établi une liste de six tâches qu’il doit remplir s’il souhaite être réintégré au reste du groupe. Force est de constater que cela n’est pas encore le cas, puisque Joe Tsai, propriétaire des Nets, a récemment confié que Kyrie Irving avait « toujours du travail à faire ».

« Pour moi, la réponse de Tsai est inquiétante »

Une situation qui semble au point mort et qui préoccupe Jaylen Brown. Le joueur des Celtics est également le vice-président du syndicat des joueurs. Alors qu’il l’avait déjà fait il y a quelques jours, il s’est de nouveau exprimé à ce sujet et demande des comptes à Joe Tsai. « Pour moi, la réponse de Tsai est inquiétante. Il n'a pas dit que l'organisation travaillait avec Kyrie pour lui permettre de revenir. Il a dit que Kyrie avait encore du travail à faire. Et je pense que notre société, dans son intégralité, a en réalité encore du travail à faire, notamment Joe Tsai. On est en 2022. On a simplement besoin de 10 minutes pour voir les propriétaires des entreprises, leurs associés et ce qu'ils font (une référence à des liens de Tsai au massacre des Ouïghours en Chine, ndlr) », a-t-il confié, dans des propos relayés par Basketsession .

« Nous devons avoir des réponses »