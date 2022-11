NBA : Giannis Antetokounmpo rend hommage à Fournier

Hugo Chirossel

En difficulté depuis le début de la saison avec les Knicks, Evan Fournier va pouvoir retrouver un peu le sourire. Invité dans le podcast de Serge Ibaka, Giannis Antetokounmpo a donné ses deux cinq majeurs pour une confrontation entre la Team USA et la Team World, comme cela a pu se faire lors du Rising Stars Challenge. Et dans l’équipe du Grec, on retrouve un certain Evan Fournier.

Après avoir décroché la médaille d’argent avec l’équipe de France lors de l’EuroBasket, Evan Fournier espérait continuer sur sa lancée avec les Knicks. Mais l’international français est en difficulté depuis le début de la saison. Relégué sur le banc lors des dernières rencontres, il tourne depuis à 2,7 points de moyenne, à 20% aux tirs. Quand bien même, il a tout de même été plébiscité par Giannis Antetokounmpo.

Antetokounmpo sélectionne Fournier

En effet, le joueur des Bucks était l’invité du podcast de Serge Ibaka, « How hungry are you ? », au cours duquel il a d’ailleurs révélé qu’il rêverait d’un match opposant la Team USA à une Team World. Du côté de l’équipe nord-américaine, Giannis Antetokounmpo a sélectionné Stephen Curry, Klay Thompson, LeBron James, Kevin Durant et Bam Adebayo. En face, le double MVP s’est bien entendu mis dans le cinq de départ, en compagnie de Luka Doncic, Nikola Jokic, Joel Embiid et donc Evan Fournier.

Giannis gives his starting 5 for best international players and best American players:International: PG - Luka, SG - FournierSF - Giannis, PF - Jokic, C - Embiid USA: PG - Steph - SG - KlaySF - LeBron, PF - Durant, C - Bam “We beat them” (Via How Hungry Are You') pic.twitter.com/ArMx0z3hdA — NBACentral (@TheNBACentral) November 14, 2022

