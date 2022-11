NBA

NBA : Les énormes objectifs de Victor Wembanyama

Publié le 11 novembre 2022 à 10h35

Hugo Chirossel

Dans quelques mois, Victor Wembanyama fera le grand saut vers la NBA. Le joueur des Mets est d’ores et déjà annoncé comme le futur numéro 1 de la draft, ce qui fait d’ailleurs partie de ses ambitions. À 18 ans, le joueur français, qui pourrait faire ses débuts avec les Bleus ce vendredi face à la Lituanie, est conscient de ses qualités et même s’il ne souhaite pas tous les dévoiler, a d’énormes objectifs.

Le nouveau phénomène du basket est français. À 18 ans et alors qu’il évolue encore en LNB avec les Mets, Victor Wembanyama affole déjà la NBA. Il rejoindra la National Basketball Association dans quelques mois et a déjà pu exposer tout son talent lors d’une série de matchs organisés à Las Vegas face à la G-League Ignite. Pour la première fois, la NBA a d’ailleurs décidé de diffuser les matchs de Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92, preuve des attentes qu’il suscite.

Avant la NBA, Wembanyama dévoile ses incroyables ambitions https://t.co/50tjPVbGtU pic.twitter.com/ceUODtQkkw — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

« J'aimerais devenir un jour indéfendable »

Alors qu’il mesure 2m21, son habilité, ses dribbles et ses tirs extérieurs impressionnent. Récemment, il s’était d’ailleurs illustré par un shoot à trois points sur une jambe. Un tir peu conventionnel, mais qui est « quelque chose de maîtrisé, que je travaille depuis des mois », a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Équipe . « C'est dans mon esprit de continuer à innover. Mettre beaucoup de points, prendre toujours plus de rebonds, mettre des contres, c'est bien. Mais à un moment, les adversaires s'adaptent. Il faut surprendre, choquer, toujours choquer. J'aimerais devenir un jour indéfendable, un joueur capable de s'adapter à toutes les situations, polyvalent, aussi défenseur qu'attaquant. Un basketteur comme un joueur d'échecs, capable d'anticiper chaque coup de mes adversaires, et d'avoir la réponse . »

« J'ai des ambitions, et plus que de la confiance, j'ai foi en moi-même »