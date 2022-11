NBA

NBA : Gobert l’annonce, Wembanyama choque déjà les Etats-Unis

Publié le 10 novembre 2022 à 20h35

Thibault Morlain

Victor Wembanyama n’est pas encore en NBA et pourtant, de l’autre côté de l’Atlantique, tout le monde ne parle que de lui. Nouveau crack du basket français, il est annoncé comme le futur numéro 1 de la Draft 2023. Un talent que l’on suit de très près aux Etats-Unis. Rudy Gobert a d’ailleurs pu confirmer cette folie Wembanyama.

A 18 ans, Victor Wembanyama fait aujourd’hui le bonheur des Metropolitans 92. Mais d’ici quelques mois, c’est en NBA que le Français fera parler son talent. Et quel talent… Annoncé comme un véritable phénomène, il est au coeur de toutes les discussions aux Etats-Unis. De l’autre côté de l’Atlantique, on s’enflamme déjà pour Wembanyama, que l’on annonce comme le futur numéro 1 de la Draft 2023. Une folie qui n’en finit pas et cet engouement est d’ailleurs si important que les matchs des Metropolitans 92 en Pro A sont d’ailleurs retransmis sur le NBA League Pass aux Etats-Unis.

« Tout le monde a déjà entendu parler de lui »

D’ici quelques mois, Victor Wembanyama rejoindra donc les Français déjà en NBA parmi lesquels Rudy Gobert. Et pour Le Figaro , le pivot des Timberwolves s’est d’ailleurs confié sur la folie autour de son compatriote aux Etats-Unis. « La plupart des gens avec qui j’en ai parlé sont un peu choqués ! Ils se demandent comment un gars aussi grand peut bouger comme ça et avoir ce bagage technique… Ils ont tous hâte de voir ce que ça va donner en NBA. En tout cas, chez les amateurs de basket, tout le monde a déjà entendu parler de lui », a ainsi expliqué Gobert.

