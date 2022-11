NBA

NBA : En pleine polémique, Kyrie Irving reçoit un soutien de poids

Alors que Kyrie Irving a été suspendu par sa franchise pour avoir mis en avant un film dont le contenu a été jugé antisémite, les Nets ont fixé une liste de conditions qu’il doit remplir s’il veut faire son retour sur les parquets de la NBA. Une décision à laquelle le syndicat des joueurs compte s’opposer, comme l’a annoncé son vice-président et joueur des Boston Celtics, Jaylen Brown.

Après avoir privilégié le dialogue, les Nets ont finalement tranché. Face à la réticence de Kyrie Irving à s’excuser face aux médias, après avoir partagé sur les réseaux sociaux un film dont le contenu a été jugé antisémite, Brooklyn a décidé de suspendre son joueur pour minimum cinq rencontres. Par la suite, la franchise new-yorkaise a énuméré six conditions que le meneur de 30 ans doit remplir afin de faire son retour. Dans des propos relayés par The Boston Globe , Jaylen Brown, vice-président du syndicat des joueurs, a contesté cette décision.

« Je ne pense pas que Kyrie Irving est antisémite. Il a fait une erreur. On comprend à quel point c’est important de ne pas tolérer le moindre discours haineux ou quoi que ce soit du même genre. Mais je pense que Kyrie n’est pas antisémite et j’espère que la NBA sera du même avis. Il y a une distinction intéressante entre ce que quelqu’un dit et ce qu’il poste sur ses réseaux sans ajouter aucune description au lien. Certains diront qu’il n’y a aucune différence et d’autres penseront que oui. Ce n’est pas précisé dans le CBA. Il n’y a aucune règle sur le sujet. C’est une affaire sans précédent », a confié le joueur des Boston Celtics.

Jaylen Brown: “I don't believe Kyrie Irving is antisemitic,” “The terms for his return, they seem like a lot, and a lot of the players expressed discomfort with the terms. He made a mistake. He posted something. There was no distinction.” (Via @GwashburnGlobe ) pic.twitter.com/2imvs4Pyol