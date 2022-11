NBA

NBA : En pleine polémique, Kyrie Irving est attendu au tournant

Publié le 10 novembre 2022 à 08h35

Pierrick Levallet

Suspendu par les Nets pour avoir fait la promotion d’un film antisémite sur les réseaux sociaux, Kyrie Irving se retrouve encore au coeur d’une polémique. Le meneur de jeu de 30 ans va devoir faire de sérieux efforts pour se sortir de ce scandale. D’ailleurs, il est probable qu’Uncle Drew doive intervenir auprès de ses coéquipiers.

Habitué aux polémiques depuis le début de sa carrière, Kyrie Irving est encore une fois au coeur d’un sacré scandale. Sur les réseaux sociaux, le meneur de jeu de 30 ans a fait la promotion d’un film à caractère antisémite et complotiste intitulé « Hebrews to Negroes : Wake Up Black America ». Il n’a pas fallu longtemps pour que cela lui éclate en pleine figure. Le feu a pris une telle ampleur que les Nets voulaient que Kyrie Irving s’excuse publiquement devant les médias. Mais face à la réticence de ce dernier, la franchise new-yorkaise a décidé de le suspendre au moins cinq matchs sans salaire. Mais en plus de cette sanction, Kyrie Irving va devoir faire face au reste du groupe de son équipe.

NBA : En pleine polémique, les Nets fixent les conditions pour le retour de Kyrie Irving https://t.co/CLgNFwKF5g pic.twitter.com/fq7QFtoUKw — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Une intervention d’Irving auprès de ses coéquipiers ?

Comme le rapporte le journaliste de The Athletic Shams Charania, Kyrie Irving va sans doute devoir prendre la parole auprès de Kevin Durant et du reste de ses coéquipiers pour s’expliquer après sa nouvelle polémique. Suspendu par les Nets depuis l’explosion du scandale, le meneur de jeu de 30 ans ferait très certainement l’objet d’une réelle frustration en interne. De ce fait, Uncle Drew va devoir intervenir afin de calmer les choses.

Il s’est déjà entretenu avec le patron de la NBA