NBA : LeBron, Jordan... Kevin Durant prend position pour le GOAT

Pierrick Levallet

De nombreux grands joueurs sont passés en NBA. Alors, quand il s'agit de désigner le meilleur, le débat fait rage. Cependant, deux noms se détachent régulièrement : LeBron James et Michael Jordan. Kevin Durant a d'ailleurs pris position sur cette question, affirmant que la star des Lakers faisait bien partie du débat.

À 37 ans, LeBron James fait preuve d’une impressionnante longévité en NBA. Le King a entamé sa 20e saison et il se montre toujours aussi dangereux pour ses adversaires sur les parquets. La star des Lakers est d'ailleurs régulièrement citée dans le débat du GOAT aux côtés de Michael Jordan. La légende des Chicago Bulls est considérée par certains comme le meilleur joueur de tous les temps ayant évolué en NBA. Mais pour d’autres, LeBron James mérite bien plus cette place.

NBA : LeBron James tradé chez les Suns ? https://t.co/xDTAYIEkCy pic.twitter.com/8X1BFrN7c2 — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

« LeBron ? On parle évidemment d’un des 2 ou 3 meilleurs joueurs de l’histoire »

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Kevin Durant a alors affirmé que LeBron James faisait bien partie du débat : « LeBron James le GOAT ? À vrai dire, je n’y avais même pas pensé avant que vous en parliez. On parle évidemment d’un des 2 ou 3 meilleurs joueurs de l’histoire, dont il y a toujours de l’excitation quand il foule le parquet. On est dans la ligue depuis si longtemps, et les gens ont vu tellement de batailles au plus haut niveau entre nous, qu’ils ont hâte d’en revoir. Et c’est cool qu’on soit toujours dans le coup comme ça à nos âges avancés ! »

