NBA : Des tensions éclatent avec Wembanyama

Victor Wembanyama n’a pas peur de le dire, il sera le numéro 1 de la Draft 2023. Il avait alors clairement prévenu son principal rival pour cet événement : Scoot Henderson. Et visiblement, les propos du Français n’auraient pas été appréciés par ce dernier. De quoi alors donner lieu à certaines tensions entre les deux rivaux de la future Draft NBA.

Aujourd’hui aux Metropolitans 92, Victor Wembanyama est d’ores et déjà annoncé comme le futur numéro 1 de la Draft 2023. Un statut acquis aux yeux du Français, qui n’avait pas hésité à chambrer son grand rival : Scoot Henderson. « Si j’étais jamais né, je pense que Scoot Henderson mériterait d’être numéro 1 de la Draft », avait notamment lâché Wembanyama. Un message très fort qui serait d’ailleurs arrivé jusqu’aux oreilles de Scoot Henderson.

Henderson, numéro 2 derrière Wembanyama ?

Rapporté par Parlons-Basket , Marc J. Spears, journaliste pour ESPN , a rapporté une anecdote concernant la réaction de Scoot Henderson, suite aux propos de Victor Wembanyama. « Scoot Henderson est l’un des rares adolescents américains qui se rend assez peu sur les réseaux sociaux. Alors, lorsque le phénomène de 2m21 Victor Wembanyama a fanfaronné en disant que Henderson aurait sans doute été sélectionné n°1 lors de la Draft NBA 2023 si Wembanyama n’était pas né, la star de la G-League Ignite est passée à côté de cette déclaration pendant plusieurs heures. Cependant, les coéquipiers de Henderson la lui ont montrée pendant un dîner où se trouvait également Wembanyama et son équipe des Metropolitans 92 », a-t-il d’abord expliqué.

