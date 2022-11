NBA

Wembanyama, LeBron, O’Neal... Les plus grosses hype en NBA

Publié le 14 novembre 2022 à 12h35

Pierrick Levallet

À 18 ans, Victor Wembanyama est annoncé comme la nouvelle sensation du basket français. Le jeune pivot est même pressenti pour être le numéro un de la draft en 2023. Une hype énorme s’est formée autour de la pépite des Metropolitans 92. De quoi rappeler les arrivées de certaines légendes dans la ligue.

Du haut de ses 18 ans, Victor Wembanyama suscite énormément d’attentes avant son arrivée en NBA. Le pivot de 2 mètres 19 est pressenti pour être le numéro un de la draft en 2023 et ses performances ne cessent d’impressionner au sein de la ligue américaine. La pépite des Metropolitans 92 a déjà été encensé par certains des plus grands de la NBA actuellement, comme LeBron James, Kevin Durant ou encore Stephen Curry. Alors qu’il n’a pas encore rejoint la ligue, Victor Wembanyama fait l’objet d’une énorme hype autour de lui. Le Français est promis à de grandes choses, tout comme ces légendes.

Avant la NBA, Wembanyama entre un peu plus dans l'histoire https://t.co/bTSWAXWi7G pic.twitter.com/OswuxlU61v — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

Abdul-Jabbar, GOAT du championnat universitaire

Kareem Abdul-Jabbar était notamment très attendu avant d’avoir le destin qu’il a connu en NBA. Étincelant pendant ses années à l’université, la légende des Lakers est encore considéré comme le GOAT du championnat universitaire. Mais tout a commencé au lycée pour Kareem Abdul-Jabbar, connu sous le nom de Lew Alcindor à l’époque avant 3 titres remportés consécutivement. Ses performances étaient absolument incroyables. Très mobile et affichat des qualités physiques impressionnantes, Kareem Abdul-Jabbar a vu énormément d’attentes être placées en lui. Drafté en numéro un en 1969, il finit par obtenir le titre de Rookie Of The Year en NBA avec les Milwaukee Bucks. Par la suite, Kareem Abdul-Jabbar remportera 6 bagues et sera intronisé dans le Hall of Fame en 1995.

King James, star mondiale avant son arrivée en NBA

LeBron James était lui aussi très attendu avant son arrivée chez Cleveland Cavaliers. À l’université, la star d’aujourd’hui 37 ans dominait tout le monde. Avec son physique impressionnant, il écrasait littéralement ses adversaires. Ses matchs étaient diffusés nationalement à l'époque, de quoi accroîte la hype autour de lui. Ainsi, LeBron James a été le choix numéro un de la draft en 2003, et a rejoint une équipe de Cleveland qui n’arrivait plus à se qualifier pour les playoffs depuis 1998. Bien qu’élu Rookie Of The Year en 2004, celui qu’on surnommera plus tard le King n’aura pas réussi à emmener sa franchise jusqu’aux playoffs cette même saison. Il faudra attendre 2006 pour revoir les Cavaliers à ce stade, et 2012 pour voir LeBron James remporter son premier titre en NBA.

Shaquille O’Neal, redoutable chez les jeunes et en NBA

Dans ce club des plus grosses hype en NBA, on peut également rajouter Shaquille O’Neal. Avec un physique déjà impressionnant à l’université, le pivot se fait remarquer par plusieurs experts. En 1991, lors de sa deuxième année en universitaire, la future légende des Lakers est d’ailleurs élue meilleur joueur des Etats-Unis. Imposant, Shaquille O’Neal possédait également une détente et des qualités athlétiques remarquables. Il sera ainsi drafté en première position par le Orlando Magic en 1992, élu Rookie Of The Year en 1993 et remportera quatre titres en NBA (3 avec les Lakers, un seul avec le Miami Heat).

Zion Williamson, le prospect à l’hygiène de vie douteuse

Enfin, plus récemment, on peut parler de Zion Williamson. Doté d’une musculature impressionnante pour son âge au lycée, l’ailier fort a tapé dans l’oeil de plusieurs observateurs très rapidement. Zion Williamson réalisait des performances incroyables (presque 37 points par match en moyenne). Plusieurs joueurs en NBA parlaient déjà de lui, à l’instar de Victor Wembanyama. À même pas 18 ans, Zion Williamson suscitait une hype colossale et était déjà une star mondiale. Il sera tout aussi impressionnant à l’université. 1er de la draft en 2019, il rejoint les New-Orleans Pelicans. Mais plusieurs blessures graves l’éloigneront à de nombreuses reprises des parquets. Si le talent de Zion Williamson ne fait aucun doute, son hygiène de vie suscite néanmoins quelques interrogations. Comme quoi, même le plus hypé des joueurs peut se retrouver en difficulté. Victor Wembanyama peut se servir de ces exemples pour connaître un parcours aussi glorieux que possible en NBA.