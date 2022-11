NBA

NBA : LeBron James, Stephen Curry… Wembanyama répond aux louanges de ces stars

Publié le 11 novembre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’a pas encore fait son arrivée, la NBA s’enflamme déjà pour Victor Wembanyama. De nombreuses stars de la ligue se sont exprimées à son sujet, notamment LeBron James qui l’avait qualifié d’« alien ». Mais le joueur français âgé de 18 ans, conscient de ses qualités, n’en tient pas compte et reste concentré sur ses objectifs.

Une première dans l’histoire de la NBA. Alors qu’il sera drafté dans quelques mois, Victor Wembanyama marque déjà la ligue de son empreinte. La NBA a annoncé il y a quelques jours qu’elle diffusera les rencontres des Mets en saison régulière, club où évolue le joueur âgé de 18 ans. Cela prouve les attentes dont fait l’objet Victor Wembanyama. Lors d’une série de matchs organisés face à la G-League Ignite à Las Vegas récemment, il a eu l’opportunité d’exposer tout son talent aux yeux du public nord-américain.

NBA : Le phénomène Wembanyama dit tout sur son incroyable évolution https://t.co/dYxjVH8TOq pic.twitter.com/yAYtFKI4Am — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

« Cela ne m'a pas crispé »

Des performances et des qualités qui n’avaient pas manqué de faire réagir les meilleurs joueurs de la ligue. « Tout le monde le compare à une licorne, mais je dirais que c’est plutôt un alien », avait confié LeBron James. Stephen Curry avait également été impressionné par son talent. Interrogé sur les commentaires élogieux à son sujet dans un entretien accordé à L’Équipe , Victor Wembanyama affirme que sa vie « n'a pas changé à cause de cela. Aucune parole dans le monde ne peut être plus valorisante que la réalisation de la vision de mon projet. Ça m'a surtout donné plus de travail de com (il rit). Mais cela ne m'a pas crispé. Je fonctionne mieux quand j'ai beaucoup à faire. C'est ainsi que je veux vivre ma vie . »

« Je pense que tout ce qui m'arrive est logique »