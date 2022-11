NBA

NBA - Lakers : L'incroyable sortie de LeBron James

Ces derniers jours, Kyrie Irving fait énormément parler de lui. Après avoir fait la promotion d’un film antisémite, le meneur des Nets s’est retrouvé au coeur d’une nouvelle polémique. LeBron James avait déjà pris la parole, condamnant les actes de Kyrie Irving. Mais la star des Lakers semble avoir retourné sa veste à travers une autre sortie.

Depuis quelques jours maintenant, Kyrie Irving est au coeur d’une véritable polémique en NBA. Après avoir fait la promotion d’un film à caractère antisémite et complotiste sur les réseaux sociaux, le meneur de jeu de 30 ans a été suspendu par les Nets pour au moins cinq rencontres. Depuis, Uncle Drew s’est excusé pour cet acte déplacé. LeBron James s’est donc à nouveau prononcé sur le cas de son ancien coéquipier chez les Cavaliers.

the floor I think is excessive IMO. He’s not the person that’s being portrayed of him. Anyways back to my rehab session.