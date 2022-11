NBA

NBA : LeBron James sort du silence face à la polémique Kyrie Irving

Publié le 6 novembre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Après avoir mis en avant un film jugé antisémite et complotiste, Kyrie Irving a été suspendu pour minimum cinq rencontres par les Nets. Une affaire qui ne manque pas de faire réagir en NBA, LeBron James a d’ailleurs commenté cette affaire, lui qui connaît bien le meneur de Brooklyn après avoir évolué à ses côtés aux Cavaliers.

Kyrie Irving est au cœur des débats ces derniers jours. Le meneur des Nets a été suspendu pour minimum cinq rencontres par sa franchise après avoir partagé sur les réseaux sociaux un film dont le contenu a été jugé antisémite et complotiste. Interrogé à ce sujet, LeBron James s’est exprimé sur cette affaire qui touche un de ses anciens coéquipiers aux Cavaliers, avec qui il a été sacré champion NBA en 2016.

« Je ne le respecte pas, et je ne le tolère pas »

« Moi personnellement, je ne tolère aucune haine, quelle qu’elle soit. D’aucune race. Qu’il s’agisse des communautés juives, des communautés noires, des communautés asiatiques… Vous savez où je me situe. Et c’est en partie pour cette raison que nous n’avons pas diffusé l’épisode The Shop (avec Kanye West, ndlr), et que nous l’avons retiré des archives. Parce qu’il y avait une conversation haineuse. Et je ne cautionne pas ça. Il n’y a pas de place dans ce monde pour ça. Personne ne peut en tirer en profit et je crois que ce que Kyrie a fait a causé du tort à beaucoup de gens. Certes, hier ou aujourd’hui, il s’est excusé, mais il a causé du tort et je pense que c’est malheureux. Ne vous mettez pas en position de nuire aux gens quand il s’agit de votre voix ou de votre plateforme ou de quoi que ce soit. Donc peu importe la couleur de votre peau, votre taille, votre position. Si vous faites la promotion ou si vous dites des choses nuisibles à une communauté, des choses qui font mal aux gens, alors je ne le respecte pas, et je ne le tolère pas », a-t-il confié face à la presse, dans des propos relayés par Michael Corvo, journaliste pour Clutch Points .

"I don't condone any hate. To any kind, any race...What Kyrie did caused some harm to a lot of people...I don't respect it."Here was LeBron to @mcten on Kyrie's post. He brought up The Shop episode with Ye that was scrapped. pic.twitter.com/0psjUALyft — Michael Corvo (@michaelcorvoNBA) November 5, 2022

« Il n’est plus un gamin »