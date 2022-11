NBA

NBA : Face à la polémique Kyrie Irving, la ligue monte au créneau

Publié le 4 novembre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Alors que la polémique autour de Kyrie Irving prend de l’ampleur en NBA, les Nets ont décidé de suspendre leur joueur pour une durée d’au minimum cinq matchs. Le principal intéressé a finalement présenté ses excuses publiquement. Adam Silver, président de la ligue, a également réagi via un communiqué.

L’étau se resserre autour de Kyrie Irving. Déjà au cœur des débats après avoir mis avant le film « Hebrews to Negroes : Wake Up Black America », jugé antisémite et complotiste, le meneur des Nets n’a pas présenté ses excuses face aux médias quand il en a eu l’occasion. Dans ces conditions, Brooklyn, qui avait dans un premier opté pour le dialogue avec son joueur, a finalement décidé de le suspendre pour au minium cinq rencontres. Par la voix de son président, la NBA a réagi à cette polémique qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/iD3GkJvekR — NBA Communications (@NBAPR) November 3, 2022

« Je suis déçu qu’il n’ait pas expressément présenté des excuses »

« Kyrie Irving a pris une décision dangereuse en postant le lien d’un film avec un contenu antisémite profondément offensant. Si nous apprécions le fait qu’il ait accepté de travailler avec les Brooklyn Nets et l’Anti-Deffamation League pour combattre l’antisémitisme et d’autres formes de discrimination, je suis déçu qu’il n’ait pas expressément présenté des excuses et dénoncé plus spécifiquement le contenu vil et nuisible du film qu’il a choisi de rendre public. Je rencontrerai Kyrie en personne dans le courant de la semaine prochaine pour discuter de cette situation », a déclaré Adam Silver, président de la NBA, via un communiqué.

Les excuses de Kyrie Irving