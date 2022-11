NBA

NBA : Stephen Curry tire la sonnette d’alarme

Battus par le Heat de Miami dans la nuit de mardi à mercredi, les Warriors restent sur trois défaites consécutives. Golden State a un bilan négatif après huit matchs disputés, de trois victoires pour cinq défaites. Même s’il reste encore beaucoup de rencontres à jouer, Stephen Curry a tenu à faire passer un message à ses coéquipiers.

Les champions en titre ont du mal à enchaîner. Après huit rencontres de disputées depuis la reprise de la NBA il y a deux semaines, les Warriors n’en ont remporté que trois. Stephen Curry et ses coéquipiers sont sur une série de trois défaites consécutives, contre les Hornets (120-113), les Pistons (128-114) et dans la nuit de mardi à mercredi sur le parquet du Heat (116-109).

Face à cette situation, et même s’il reste encore énormément de matchs à jouer cette saison, le meneur de Golden State a tout de même tenu à faire passer un message à ses coéquipiers. « Il y a de la frustration parce qu’on a des hauts standards… C’est une bonne chose parce que ça veut dire qu’on a remporté plusieurs titres ces dernières années, mais la situation actuelle fait qu’on se doit de trouver une solution rapidement… J’espère que tout le monde est frustré par le résultat de ce soir, même si le projet de l’équipe reste plutôt solide », a-t-il déclaré après la défaite face à Miami, dans des propos relayés par Kendra Andrews, journaliste pour ESPN .

Steph Curry: "There is frustration b/c we have a standard...That’s good b/c we’ve had championship banners to show for it, but that uneasiness puts you in a position where you have to figure it out...I hope everybody is frustrated w/ the results, but the process is pretty solid."