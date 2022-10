NBA

NBA : Les Warriors dans le dur, Curry monte au créneau

Publié le 31 octobre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Champions en titre, les Warriors vivent un début de saison mitigé. Après sept rencontres disputées, les hommes de Steve Kerr ont un bilan négatif, de 3 victoires et 4 défaites. Dans la nuit de dimanche à lundi, Golden State s’est incliné sur le parquet des Pistons (128-114). Stephen Curry s’est exprimé après la rencontre et a pointé du doigt les lacunes de son équipe.

Deux défaites consécutives. Battus samedi soir par les Hornets (120-113), les Warriors se sont de nouveau inclinés dans la nuit de dimanche à lundi face aux Pistons (128-114). Deux revers qui font tache dans le début de saison de Golden State. Après sept rencontres, Stephen Curry et ses coéquipiers ont un bilan négatif de 3 victoires pour 4 défaites. Alors que la pré-saison avait été marquée par l’altercation entre Draymond Green et Jordan Poole, les résultats depuis la reprise ne rassurent pas pour le moment.

NBA : Tombeur des Lakers de LeBron James, Rudy Gobert reçoit un message fort https://t.co/tcxM4LuXfe pic.twitter.com/gzwaZvlvRH — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

« Tout le monde doit se mettre au diapason dès maintenant »

Mais les Warriors savent déjà sur quoi ils doivent travailler : la défense. « Il faut qu’on communique, que tout le monde comprenne ce qu’on veut faire pour déstabiliser nos adversaires… Nous manquons d’agressivité. Nous devons être les premiers à attaquer. Toutes les équipes veulent nous battre et elles jouent à leur meilleur niveau. On connaît la recette pour être performant en playoffs, pendant les Finales, mais tout le monde doit se mettre au diapason dès maintenant », a confié Stephen Curry après la rencontre, dans des propos relayés par Parlons-Basket .

« On doit retrouver un niveau défensif digne de notre statut »