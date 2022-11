NBA : Le gros coup de gueule de Rudy Gobert

Pierrick Levallet

Si les Minnesota Timberwolves se sont imposés contre le Miami Heat (105-101), les supporters de la franchise se sont montrés plutôt hostiles pendant la rencontre. Rudy Gobert n'a visiblement pas apprécié le comportement des fans de son équipe. Le pivot français n'a donc pas manqué de pousser un énorme coup de gueule.

Dans la nuit de ce lundi à ce mardi, les Minnesota Timberwolves se sont imposés face au Miami Heat (105-101). S’il a été décisif en fin de match pour permettre à son équipe de l’emporter, Rudy Gobert a toutefois vécu une soirée plutôt délicate. Le pivot français n’a en effet pris aucun tir en 31 minutes de jeu, une première depuis 2014 pour lui. Rudy Gobert a terminé la partie avec 4 points, 9 rebonds et aucune passe décisive.

«Si vous ne voulez pas nous soutenir dans les mauvais, restez chez vous»

Mais malgré ce quatrième succès de rang pour les Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert s’en est vivement pris aux supporters de la franchise. « Je n’apprécie pas les gens qui viennent dans les gradins pour huer l’équipe. Quand vous êtes un fan, vous devez soutenir votre équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a vécu que des bons moments, donc si vous ne voulez pas nous soutenir dans les mauvais, restez chez vous. Sinon, venez et on adorera entendre votre soutien » a pesté le pivot de 30 ans dans des propos rapportés par Parlons Basket .

«Vous ne pouvez pas nous huer à chaque fois que l’équipe adverse fait un run»