NBA

NBA : Le terrible constat de Rudy Gobert

Publié le 9 novembre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Sorti de l’isolement après avoir été testé positif au Covid-19, Rudy Gobert n’a pas encore fait son retour sur les parquets de la NBA. Il s’est tout de même présenté devant les médias afin d’évoquer les difficultés de son équipe en ce début de saison. Après 11 rencontres disputées, les Wolves comptent cinq victoires pour six défaites. Un bilan bien éloigné des objectifs de la franchise et du pivot français.

Cet été, le trade de Rudy Gobert a beaucoup fait parler en NBA. L’arrivée du pivot français âgé de 30 ans aux Timberwolves a fait passer la franchise dans une autre dimension, qui ne cachait pas son objectif d’être un prétendant au titre en fin de saison. En revanche, son association avec Karl-Anthony Towns et la manière dont les deux hommes allaient pouvoir s’entendre sur le terrain suscitaient forcément des questions. Force est de constater que, pour le moment, les Wolves n’ont pas encore trouvé la bonne formule.

« Nous pouvons être le Top 1 si nous construisons les bonnes habitudes »

La franchise du Minnesota a un bilan de cinq victoires pour six défaites, qui la place à la neuvième place de la conférence Ouest. Récemment sorti de l’isolement, après avoir été testé positif au Covid-19, Rudy Gobert n’a pas pris part à la rencontre face aux Knicks, dans la nuit de mardi à mercredi, qui s’est soldée par un nouveau revers (107-120). Le pivot français s’est tout de même présenté face aux médias afin d’évoquer les difficultés de son équipe. « Avant que j'ai le Covid, nous étions dans le Top 5 défensivement non ? Et c'était un Top 5 avec la sensation que nous étions dans les 10 derniers. Donc pour moi, cela veut dire que nous pouvons être le Top 1 si nous construisons les bonnes habitudes », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Basketsession .

« Je n'ai pas encore joué à mon meilleur niveau »