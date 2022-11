NBA : Dans le dur, Kevin Durant envoie un message à Ben Simmons

Hugo Chirossel

Arrivée en cours de saison dernière, mais gêné par des blessures, Ben Simmons a fait ses débuts avec les Nets cette année. Une reprise compliquée pour l’ancien joueur des Sixers, qui a du mal à retrouver son meilleur niveau. Auteur d’un bon match dans la nuit de jeudi à vendredi sur le parquet des Blazers (109-107), Kevin Durant a tenu à lui envoyer un message.

En attendant le retour de Kyrie Irving, qui pourrait intervenir dimanche face aux Grizzlies, les Nets sont allés chercher une belle victoire sur le parquet des Blazers dans la nuit de jeudi à vendredi (107-109). Emmené par Kevin Durant, auteur de 35 points, et Royce O’Neale qui s’est offert un triple-double, Brooklyn a également pu compter sur Ben Simmons. Ce dernier a inscrit 15 unités, à 100% aux tirs (6/6), avec également 13 rebonds et 7 passes.

NBA : Nets, Irving… Kevin Durant s’impatiente et monte au créneau https://t.co/UeLkPLFgFn pic.twitter.com/aRQsiEmn7S — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

« Je suis simplement heureux pour lui »

Peut-être son meilleur match sous les couleurs des Nets, pour le plus grand bonheur de Kevin Durant. « C’est le genre de match qu’on voulait voir de sa part. C’est incroyable, et je suis simplement heureux pour lui car il essaie de retrouver sa forme et de trouver son rythme. Ce soir, j’ai trouvé qu’il avait fait du bon boulot en parlant, en dirigeant l’attaque, en dirigeant l’équipe en défense… Il a été incroyable ! », a-t-il confié après la rencontre, dans des propos relayés par ESPN .

« C’est un peu ce que l’on envisageait de faire avec lui »