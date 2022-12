Nouvelle annonce en NBA sur Wembanyama

Thibault Morlain

Aujourd'hui aux Metropolitans 92, Victor Wembanyama doit rejoindre la NBA pour la saison prochaine. Annoncé comme le futur numéro 1 de la Draft, le joueur de 18 ans est déjà un véritable phénomène de l'autre côté de l'Atlantique. Même les stars de la NBA parlent de Wembanyama. Et c'est désormais Nikola Vucecic, pivot des Bulls, qui a évoqué le crack français.

Il n'est même pas encore en NBA et pourtant, tout le monde ne parle que de lui de l'autre côté de l'Atlantique. A 18 ans, Victor Wembanyama est annoncé comme le futur numéro 1 de la Draft. Un talent qui n'en finit plus d'impressionner en France, lui qui joue avec les Metropolitans 92, mais aussi aux Etats-Unis, où il évoluera à compter de la saison prochain. Déjà promis à un avenir radieux en NBA, Wembanyama voit les plus grandes stars de la ligue se confier sur lui. Et pour BasketSession , c'est Nikola Vucevic qui a pris la parole.

NBA : LeBron James lui passe le flambeau à Cleveland https://t.co/4N92MGVz7F pic.twitter.com/3E9LB70kiV — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

« C’est très impressionnant ce qu’il réussit à faire à un si jeune âge »

Pivot des Bulls, Nikola Vucevic devrait donc d'ici quelques mois se retrouver face à Victor Wembanyama. Déjà au courant du crack qu'est le Français, il a alors expliqué : « Quel genre de joueur va-t-il devenir ? Je pense qu’il sera lui-même. Il n’y a pas vraiment eu de joueurs comme lui avant. C’est très impressionnant ce qu’il réussit à faire à un si jeune âge. Je pense que c’est encore plus difficile quand tu deviens aussi grand. A 2,21m à 18 ans, ce n’est pas facile de contrôler son corps aussi bien. Il y arrive, ça se voit à la manière dont il joue, son tir, son dribble. Ce qui m’impressionne vraiment, c’est qu’il a l’air humble, d’avoir les pieds sur terre malgré toute la hype et tout ce qui se passe autour de lui. J’espère qu’il restera comme ça, parce que c’est important. Je lui souhaite beaucoup de chance et j’espère le voir l’année prochaine ».

« Ce gamin va poser des problèmes »