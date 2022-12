NBA : Entre Stephen Curry et Kevin Durant, Steve Kerr a tranché

Hugo Chirossel

Entre 2016 et 2019, Kevin Durant a formé un trio de rêve en compagnie de Stephen Curry et Klay Thompson aux Warriors, remportant deux titres NBA en trois ans. Mais qui était le plus important pour Golden State entre Baby Face et le Slim Reaper ? Pour Steve Kerr, la réponse est toute trouvée.

De 2015 à 2019, les Warriors ont atteint les Finales NBA cinq fois consécutives. Après le premier titre de Stephen Curry et ses coéquipiers (2015), Golden State s’est attaché les services de Kevin Durant lors de l’été 2016. Ce dernier avait constamment échoué avec OKC dans sa quête du trophée Larry O’Brien, avant de débarquer au sein de la franchise californienne. Avec le Slim Reaper dans leurs rangs, les Warriors ont remporté deux bagues supplémentaires (2017, 2018).

« Stephen (Curry) a été plus impactant dans notre équipe »

Seuls les Raptors de Kawhi Leonard en 2019 auront réussi à les faire tomber, même s’ils ont pu profiter de la blessure de Klay Thompson. Pendant ces trois années, on s’est souvent demandé qui était le plus important entre Stephen Curry et Kevin Durant pour les Warriors. Une question à laquelle Steve Kerr a répondu. « Pour moi, KD reste l'un des joueurs les plus talentueux de cette Ligue. Avec son gabarit, sa taille, sa capacité à protéger le cercle défensivement et à obtenir tous les tirs qu'il veut offensivement. Mais Stephen (Curry) a été plus impactant dans notre équipe », a confié l’entraîneur de Golden State à Sports Illustrated .

« Nous avons toujours eu du mal sans Steph »