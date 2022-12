NBA : La grosse mise au point de Kevin Durant après sa performance XXL

Pierrick Levallet

Face au Orlando Magic, Kevin Durant a enflammé le Barclays Center. Auteur d'une prestation XXL, l'ailier de 34 ans a rendu les supporters des Nets fiers. Des chants à la gloire de Kevin Durant ont été entonnés dans les tribunes, certains désignant KD comme le MVP. Mais le Slim Reaper ne s'intéresse plus vraiment aux récompenses individuelles.

À 34 ans, Kevin Durant n’a rien perdu de sa superbe. Le Slim Reaper se montre toujours aussi létal sur les parquets de la NBA. Il l’a d’ailleurs prouvé une nouvelle fois lors de la victoire des Nets face au Orlando Magic (109-102) ce mardi. Kevin Durant a marqué 45 points, délivré 5 passes décisives et pris 7 rebonds. La performance de KD était tellement impressionnante que les supporters des Nets ont entonné des chants « MVP ! » dans les tribunes.

«Je ne me préoccupe pas des récompenses à ce stade de ma carrière»

Mais face à la presse, Kevin Durant a révélé qu’il se souciait plus des récompenses collectives qu’individuelles désormais. « Si les chants me motivent pour le trophée de MVP ? Non, pas vraiment. J'ai déjà connu ça, je l'ai déjà fait pour être franc. Je sais que ça me demanderait beaucoup pour intégrer cette conversation. Je veux simplement le respect de nos fans et leur permettre de passer un bon moment. Je ne me préoccupe pas des récompenses à ce stade de ma carrière » a expliqué la star des Nets dans des propos rapportés par Basket Session .

