NBA : Les Lakers de LeBron James sont en danger, une date est annoncée pour une grande révolution

Nouveau début de saison très compliqué pour les Los Angeles Lakers. La franchise californienne est loin des places pour les playoffs et les recrues n’y arrivent pas. Patrick Beverley fait partie des échecs, son avenir pourrait même s’écrire ailleurs très rapidement. Le 15 décembre prochain, les joueurs ayant signés un contrat l’été dernier pourront être tradés.

Après une saison difficile sur tous les plans, les Los Angeles Lakers sont bien partis pour revivre une année compliquée. Même si le bilan s’équilibre petit à petit, la franchise californienne est encore loin de lutter pour les playoffs. Avec 12 défaites et seulement 8 petites victoires, la bande de LeBron James galère en bas du classement. Une situation compliquée que ne parvient pas à résoudre Darvin Ham, le successeur de Frank Vogel.

L’une des raisons de cette nouvelle saison difficile, ce sont les performances décevantes de certains joueurs phares. Patrick Beverley en fait partie. Tradé au Jazz l’été dernier, l’ancien joueur des Clippers a ensuite mis le cap sur Los Angeles, une ville qu’il connaît bien. Mais ses débuts avec les Lakers ne ressemblent pas du tout à ce qu’il avait imaginé, lui qui enchaîne les ratés… et les frasques ! La semaine dernière, Patrick Beverley s’est offert une petite embrouille avec DeAndre Ayton. Malgré son exclusion, il ne semble pas regretter grand-chose. « J'emmerde cette situation, je l'emmerde lui. Quand j'ai vu l'action, je ne pouvais pas accepter cette merde. Il suffit de demander aux gens qui ont joué avec moi. De demander aux superstars qui ont joué avec moi. Il y a une raison pour laquelle les joueurs me veulent dans leur équipe quand ils entendent que je suis disponible », a t-il lâché dans des propos relayés par Basket Session .

