NBA : Kobe Bryant, Shaquille O’Neal… Anthony Davis dans l’histoire des Lakers

Hugo Chirossel

Après un début de saison très compliqué, les Lakers retrouvent des couleurs ces dernières semaines. Pour cela, les Angelinos peuvent compter sur un Anthony Davis de retour à son meilleur niveau. Lors de la victoire face aux Wizards dans la nuit de dimanche à lundi (119-130), il a été auteur de 55 points, 17 rebonds et 3 contres. Des performances que la Cité des Anges n’avaient plus vues depuis Kobe Bryant et Shaquille O’Neal.

À l’image des Nets, les Lakers ont également eu des difficultés en ce début de saison de NBA. Force est de constater que depuis le titre remporté dans la bulle d’Orlando en 2020, la franchise de Los Angeles peine à répondre aux attentes placées en elle. La saison passée, LeBron James et ses coéquipiers n’ont même pas réussi à atteindre le play-in, et donc les playoffs, terminant à la 11e place de la conférence Ouest. Un joueur symbolise ces résultats décevants chez les Lakers : Anthony Davis.

Du jamais vu depuis Patrick Ewing

Touché par des blessures, il a raté près de la moitié des rencontres de son équipe lors des deux dernières saisons. Mais depuis trois semaines, The Brow enchaînent les matchs de haut niveau. Dans la nuit de dimanche à lundi, Anthony Davis a inscrit 55 points, accompagnés de 17 rebonds et 3 contres face aux Wizards (119-130). Depuis Patrick Ewing en 1990, personne n’avait enregistré au moins 50 points, 15 rebonds, 3 contres, le tout avec 70% de réussite aux tirs. Avant cela, Anthony Davis avait été auteur de 44 points, lors de la victoire de son équipe sur le parquet des Bucks de Giannis Antetokounmpo (129-133).

Anthony Davis is the first player since Patrick Ewing to record 50+ points, 15+ rebounds, and 3+ blocks on 70% shooting in a regular season game:Patrick Ewing - 50 points, 15 rebounds, 3 blocks on 71% shooting on 12/1/1990 https://t.co/anmIrlecxa — NBA.com/Stats (@nbastats) December 5, 2022

Anthony Davis rejoint Kobe Bryant et Shaquille O’Neal