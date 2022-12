NBA : Kevin Durant enchaine les performances XXL, Kyrie Irving s’enflamme

Hugo Chirossel

Les Nets parviennent peu à peu à remonter au classement. Après un début de saison très compliqué, Brooklyn reste actuellement sur trois victoires consécutives. Des rencontres marquées par les performances de Kevin Durant, qui tourne à 37,7 points de moyenne sur les quatre derniers matchs. Kyrie Irving n’a d’ailleurs pas tari d’éloges envers son coéquipier.

Les Nets ont enfin un bilan positif. Vainqueurs des Wizards dans la nuit de mercredi à jeudi (113-107), Brooklyn est 8e de la conférence Est, avec 12 victoires pour 11 défaites. La franchise new-yorkaise remonte petit à petit au classement, après un début de saison catastrophique, qui avait vu Steve Nash être remplacé par Jacque Vaughn au poste d’entraîneur. Les Nets peuvent compter sur un Kevin Durant au top de sa forme. Sur les quatre dernières rencontres, il tourne à 37,7 points de moyenne, dont 39 inscrits face à Washington.

NBA : La grosse mise au point de Kevin Durant après sa performance XXL https://t.co/ITRSBP09Yb pic.twitter.com/VUg40xU719 — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

«Durant, c'est un talent donné par Dieu»

Des performances qui impressionnent Kyrie Irving. « Il n'y a absolument rien de normal par rapport à ce qu'il fait sur le parquet. Durant, c'est un talent donné par Dieu. Et même si on peut le voir faire de telles choses d'une manière si simple et si efficace, on se doit de le célébrer. Avec lui, il faut aussi fêter le fait de revenir en positif. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Il y a eu un gros travail pour en arriver à ce point », a-t-il déclaré au sujet de Kevin Durant, dans des propos relayés par le New York Post .

Durant pas intéressé par le titre de MVP