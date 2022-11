NBA : Il snobe LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry, et choisi Antetokounmpo

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Élu MVP de la saison régulière à deux reprises, MVP des Finales une fois et champion NBA en 2021, Giannis Antetokounmpo s’est déjà offert un palmarès colossal à seulement 27 ans. Luka Doncic a même déclaré qu’il était pour lui le meilleur joueur de la NBA, devant des stars comme LeBron James, Kevin Durant ou encore Stephen Curry.

Ce n’est pas une nouveauté, la NBA regorge de talents. Depuis quelques années, une nouvelle génération emmenée par Giannis Antetokounmpo est en train de prendre la relève des LeBron James, Kevin Durant et autre Stephen Curry. Luka Doncic fait également partie de cette nouvelle vague qui marche sur la NBA, tout comme Ja Morant, le joyau des Memphis Grizzlies. De là à surpasser les « anciens » ?

« Il est le meilleur joueur en NBA aujourd’hui »

C’est ce que pense Luka Doncic. Interrogé sur celui qu’il considère comme le meilleur joueur de la NBA, le Slovène a nommé Giannis Antetokounmpo. « Dire que je prends du plaisir à l'affronter comme aujourd'hui, c'est difficile parce que je veux gagner. Et c'est très dur d'affronter un gars comme Giannis. Il est le meilleur joueur en NBA aujourd'hui et il est presque impossible à stopper. Ce qui est plaisant, c'est de le voir jouer, pas de l’affronter. Il prouve tous les jours qu'il est le meilleur en travaillant et en s'améliorant sur tous les aspects », a confié Luka Doncic dans des propos relayés par Basket Session.

Giannis Antetokounmpo, la force tranquille

Il faut dire que depuis son arrivée en NBA, Giannis Antetokounmpo crève l’écran. Avec son physique hors-norme, le Grec écrase tout sur son passage. Élu MVP de la saison régulière à deux reprises, Antetokounmpo a également porté les Milwaukee Bucks jusqu’à un titre de champion NBA à l’été 2021. Et forcément, il a raflé le trophée de MVP des Finales. Un palmarès déjà XXL pour Giannis Antetokounmpo qui, une fois de plus, réalise un début de saison étincelant avec sa franchise. Ce qui doit impressionner Luka Doncic, lui aussi remarquable sur ce début d’exercice.