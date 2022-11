LeBron James, Kobe Bryant… Tchouaméni déclare sa flamme à la NBA

Thomas Bourseau

Le basket américain est devenu au fil des années de plus en plus populaire dans l’hexagone. Au point où des joueurs de l’Equipe de France en soit féru au point de régulièrement suivre les matchs malgré le décalage horaire. C’est notamment le cas d’Aurélien Tchouaméni qui a lâché ses vérités sur ce que représente la NBA à ses yeux et les leçons qu’il a tiré d’une légende de ce sport : Kobe Bryant.

Ils sont nombreux en Equipe de France à apprécier la NBA. Que ce soit Paul Pogba qui s’est affiché à plusieurs reprises avec Jimmy Butler du Miami Heat ou bien Antoine Griezmann dans la salle des Brooklyn Nets, en passant par Jules Koundé, supporter des Cleveland Cavaliers, la fièvre de la NBA s'est emparée des Bleus. Il y a une étoile montante du football français qui avoue également avoir un lien fort avec l’élite du basketball américain.

«Mon joueur préféré, c’est Joel Embiid. LeBron (James), c’est trop facile à dire (rires)»

Lors d’une session de questions réponses avec les internautes du Parisien , Aurélien Tchouaméni s’est confié sur son amour pour la NBA et particulièrement pour Joel Embiid . « Je suis un fan de basket. Mon joueur préféré, c’est Joel Embiid. LeBron (James), c’est trop facile à dire (rires). Faut sortir de l’ordinaire. Mais le basket, je le regarde la nuit. Après, les matchs, c’est dur de s’endormir avec l’adrénaline. Parfois, je m’endors à 6-7 heures. ».

«Une de mes idoles, c’est Kobe Bryant»

Outre la passion et la joie que la NBA procure à Aurélien Tchouaméni, l’international français qui représentera l’Equipe de France au Qatar dès ce mardi soir face à l’Australie, s’est livré sur la culture américaine et l’état d’esprit basé sur l’excellence qui circule de l’autre côté de l’Atlantique. Sans oublier son admiration pour le défunt Kobe Bryant. « J’aime beaucoup la culture américaine. Je l’associe à la recherche de l’excellence. On essaie toujours de faire en sorte de performer, de toujours repousser les limites. Une de mes idoles, c’est Kobe Bryant. J’ai lu beaucoup de ses livres sur sa mentalité pour remplir ses objectifs ».

«Après, quand j’ai le temps, ça m’arrive aussi de regarder « TPMP »»