NBA : Kobe Bryant, Barack Obama… L’incroyable anecdote de Joakim Noah

Publié le 8 novembre 2022 à 12h35

Hugo Chirossel

Drafté en 2007 par les Bulls, Joakim Noah a évolué pendant plus de 10 ans en NBA. Une carrière marquée par deux sélections au All-Star Game, un titre de meilleur défenseur de l’année en 2014, mais également un pick-up game en compagnie de Barack Obama. En effet, il avait été convié à l’anniversaire de l’ancien président des États-Unis, avec d’autres joueurs comme LeBron James ou bien Kobe Bryant. Il a d’ailleurs révélé une anecdote assez révélatrice de la mentalité du Black Mamba.

Après 13 saisons passées sur les parquets de NBA, Joakim Noah a mis un terme à sa carrière il y a près de deux ans. Ses 9 années à évoluer sous les couleurs des Chicago Bulls lui auront permis d’être sélectionné à deux reprises au All-Star Game (2013 et 2014) et également de remporter un titre de meilleur défenseur de l’année (2014). En plus de cela, l’ancien pivot français a également eu la chance d’être invité à l’anniversaire de Barack Obama, alors président des États-Unis.

Quand Joakim Noah était invité à l’anniversaire de Barack Obama

« J'ai checké mes e-mails un jour et j'ai vu que j'étais invité à l'anniversaire de Barack Obama à la Maison Blanche. On pouvait inviter une personne. Ma mère était à la maison, en train de me faire un sandwich, quand je lui ai montré ça. Elle était hyper excitée, donc elle est venue avec moi. J'étais le seul à venir avec ma mère et pas avec une épouse », a-t-il confié lors de son passage dans le podcast de JJ Redick, The Old Man and the Three . « Je me suis retrouvé dans un van, avec LeBron, Kobe et d'autres. Heureusement, il y avait Derrick Rose aussi, parce que je ne me sentais pas très à l'aise juste avec ces gars-là. Le président nous a demandé de jouer sérieusement. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'il a dit, mais il a voulu me trashtalker un peu. Je l'ai pris en défense tout terrain et lui ai mis quelques impacts, sans vouloir le blesser non plus, juste pour qu'il sente un peu le truc . »

